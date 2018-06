Divorziano dopo 70 anni: lei scopre le prove del tradimento di 50 anni fa

di Mary Liguori

CASERTA L'amore eterno esiste, ma la gelosia per un tradimento può essere più forte se non dell'eternità, di un periodo di tempo che per i comuni mortali ci assomiglia molto. Settant'anni insieme possono chiudersi nel peggiore dei modi se vien fuori che uno dei due ha tradito l'altrui fiducia. Anche a distanza di anni. È ciò che è successo alla coppia di coniugi che, sposi a Caserta nel lontano 1948, hanno chiuso anzitempo il loro matrimonio. Angelo e Francesca si innamorano...