Ragazzino di 12 anni picchiato da una coppia perché suonava ai campanelli

BUDOIA (Pordenone) - Una coppia dididi 65 e 57 anni è stataa piede libero perché, infastidita da unchedelle case di una via, lo ha, facendolomentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta.Il dodicenne, del posto, aveva riportato delleed era stato necessario portarlo in pronto soccorso per delle medicazioni. In particolare, i medici gli avevano riscontrato escoriazioni ed ecchimosi alle gambe e al polso sinistro; per lui la prognosi era stata di sette giorni. I militari dell'Arma della stazione di Polcenigo, venuti a conoscenza del fatto, accaduto il 18 maggio scorso a Budoia, hanno identificato i responsabili che sono stati denunciati per le ipotesi di reato di lesioni personali e minaccia.