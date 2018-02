In aumento i tumori della pelle, al Cro nuove tecniche per batterli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO - In aumento in regione e provincia i tumori della pelle. La diagnosi precoce del melanoma, uno dei tumori più gravi della pelle, grazie all’utilizzo di tecniche diagnostiche non invasive quali la dermatoscopia, la videodermatoscopia e la microscopia laser confocale, di recente acquisizione al Cro – è la principale arma per ridurre la mortalità di questa neoplasia. Rispetto alla sola ispezione all’occhio nudo, infatti, la dermatoscopia incrementa l’accuratezza diagnostica del 30% anche in fase molto precoce riducendo i falsi positivi, con conseguente riduzione del numero di lesioni sicuramente benigne asportate. «I tumori della pelle – spiega Maria Antonietta Pizzichetta, responsabile della Dermatologia Oncologica Preventiva al Cro – interessano più di un terzo di quelli maligni. Il 97% sono neoplasie cutanee non-melanoma, principalmente carcinoma squamocellulare ed epitelioma basocellulare, quest’ultimo il più frequente in assoluto, anche se è un tumore a lento accrescimento con aggressività locale che raramente causa metastasi».