PORDENONE - Assunzioni giù di un terzo nel 2020. Nell'anno della pandemia in Friuli Venezia Giulia il calo dei nuovi contratti di lavoro ha superato il 30 per cento, rispetto all'anno precedente. In regione nell'anno dell'emergenza Covid si sono registrati circa 44mila contratti in meno. La flessioni più pesante ha riguardato in rapporti a tempo determinato, in particolare quelli in somministrazione (agenzie interinali) che segnano un...

