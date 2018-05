Ies Energy Group: 30 ml di euro il fatturato, punta a nuove assunzioni

di Paola Treppo

PORDENONE - Sessanta dipendenti, tre divisioni operative, 30 milioni di fatturato previsti per il 2018: è il biglietto da visita con cui si presentadi, azienda leader nella progettazione, realizzazione, gestione e assistenza di impianti waste to energy per la produzione die biometano che, in questo mese di maggio 2018, taglia il traguardo dei dieci anni di attività.«Sono stati dieci anni difficili da dimenticare: un saliscendi di emozioni derivate da un’attività strettamente legata al meccanismo incentivante degli impianti - dicono i soci fondatori, Marco Mazzero e Marzio Ottone -: il nostroè passato dai 300mila euro degli esordi al boom del 2012, con 102 milioni di euro, fino alla crisi del 2015, con 11 milioni di euro, per risalire ai 30 milioni di euro previsti per il 2018».Oggi Ies Energy Group è tornata a guardare con molta fiducia al futuro: «Abbiamo improntato una strategia aziendale che, facendo leva su internazionalizzazione, diversificazione del core business nel settore rifiuti e l’emanazione di nuovi decreti nelche rilanceranno anche il mercato italiano - spiega Mazzero -, dovrebbe permetterci di raggiungere l’obiettivo ambizioso che ci siamo dati: ovvero, triplicare nel 2020 il nostro fatturato e assumere ulteriori cento persone nel Gruppo».«Oltre alla sede direzionale in Italia a Pordenone con al proprio interno il centro di ingegneria, biologia, automazione e service - aggiunge Mazzero -, abbiamo aperto nel 2015 una sede in Argentina, a Buenos Aires, come hub di vendita ed assistenza per tutto il mercato del Sud America. Non ci fermiamo qui. La nostra espansione all’estero continua. Sono previsti importanti progetti di sviluppo con l’apertura, già avvenuta, di una filiale in Indonesia, e quelle prossime in Francia e Stati Uniti».«Dal punto di vista finanziario abbiamo sostenuto le aziende agricole affiancandoci a loro nell’investimento: dal punto di vista tecnico siamo quindi in grado - conferma Ottone - di offrire una presenza costante e capillare per assicurare un servizio dedicato ad ogni cliente grazie alla nostra rete di area manager, partner e consulenti. Con la nostra affidabilità, flessibilità ed esperienza decennale possiamo garantire un investimento sicuro per il futuro e un profitto costante e programmabile».«Con più di 200 impianti realizzati e oltre 300 contratti di service per la manutenzione di impianti già esistenti - rimarca Mazzero - abbiamo esperienza nel gestire ogni tipo di substrato organico, dai residui agricoli e agro-industriali ai rifiuti organici urbani».«I dieci anni di Ies Energy Group sono stati contraddistinti anche da una forte adesione ai principi della sostenibilità e della responsabilità sociale e ambientale. Un impegno sociale concreto è il miglior investimento per il futuro dei nostri figli. Con i nostri collaboratori puntiamo a promuovere azioni virtuose dirette alla riduzione dell’impatto ambientale sulla collettività. Come? Valorizzando risorse naturali, scarti agro-industriali e municipali per produrre energia pulita e ‘piattaforme integrate’ di recupero e gestione dei rifiuti».