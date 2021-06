Dalla Moldavia senza rispettare le norme anti Covid, sanzioni per oltre quattromila euro

PORDENONE - La Polizia stradale di Pordenone sta intensificando i controlli inerenti gli adempimenti per la limitazione della diffusione del contagio dal Virus Covid-19 . Questo per salvaguardare la salute pubblica e poter permettere la circolazione nel rispetto dei dettami della normativa, in quanto eseguire efficaci controlli, comporta la possibilità di limitare la diffusione del virus. Nel fine settimana, lungo la A28, all’altezza degli svincoli di Pordenone, gli agenti hanno fermato un furgone adibito al trasporto di persone di nazionalità moldava. A bordo c'erano 7 persone.

Da quanto appurato l’autista, partito dalla Romania, aveva attraversato l’Ungheria e la Slovenia, entrando in Italia dal valico di Gorizia. Da subito i passeggeri mostravano un inusuale nervosismo che spingeva i poliziotti ad approfondire il controllo ed in particolare a verificare se venivano rispettate le prescrizioni per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19.

Controllati attentamente i sette passeggeri, è emerso che non avevano ottemperato alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente per l’entrata nel territorio Italiano, di conseguenza venivano contravvenzionati con una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 4.266,64 euro e segalati alle autorità sanitarie per gli adempimenti dovuti.