PORDENONE Un passante fotografa gli avventori, passa un quarto d'ora e arrivano due pattuglie della Squadra Volante. L'Osteria Colonna da ieri è chiusa per «assembramento». Sanzione da 400 euro e cinque giorni di stop come previsto dal Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per coloro che non si attengono alle regole introdotte per contenere il diffondersi della pandemia. È il secondo locale - dopo il bar di Castions di Zoppola - per il quale vengono presi provvedimenti.



La notizia si è diffusa in città con la tipica velocità dei tam tam su Facebook. Nicola, il titolare, ha raccolto la solidarietà di colleghi e avventori che hanno duramente criticato l'intervento delle forze dell'ordine, probabilmente propiziato dalla segnalazione di un passante che ha scattato una fotografia con il telefonino ai clienti presenti in osteria. Sono gli stessi avventori a fare la cronaca di ciò che è successo ieri all'ora di pranzo. Sedute ai tavoli stavano pranzando quattro persone: una famiglia composta da due genitori e dal figlio, dietro di loro un avventore che pranzava ad solo. Al bancone c'erano altre persone. Altre due coppie - si legge sempre sui social - erano sedute ai tavoli all'aperto. Secondo la Polizia, l'assembramento era all'estero dell'osteria.



A tutti gli avventori sono stati chiesti i documenti. Uno si è inalberato ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Una volta ultimato il controllo, il titolare dell'Osteria Colonna ha invitato tutti a lasciare il locale: «Devo chiudere, perchè questo è un assembramento». Lo stop lo costringerà a riaprire la prossima settimana. Saltano pertanto gli appuntamenti di sabato (l'aperitivo lungo con le kappe) e di domenica (spiedo a pranzo su prenotazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA