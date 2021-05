Vaccini agli under 60 in Fvg: ecco la lista completa delle malattie che danno accesso alla dose

Da alcuni giorni sono state aperte nuove possibilità per la vaccinazione anti-Covid. Ecco le categorie di Under 60 che possono prenotare il vaccino in Fvg.



Malattie respiratorie: asma Insufficienza respiratoria cronica Broncopneumopatia cronica ostruttiva Sarcoidosi. Malattie cardiocircolatorie: scompenso cardiaco Malattie delle arterie, capillari e vene Morbo di Buerger.

Malattie neurologiche: psicosi Sclerosi sistemica progressiva Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcol, epilessia, Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali, anoressia nervosa o bulimia, demenze Malattia di Alzheimer Psicosi Sclerosi sistemica progressiva.

Endocrinopatie: diabete insipido, diabete mellito, ipotiroidismo, acromegalia e gigantismo, iperparatiroidismo-ipoparatiroidismo, malattia o sindrome di Cushing, Morbo di Basedow Nanismo ipofisario, Tiroide di Hashimoto.

HIV: infezione da Hiv. Insufficienza renale: patologie renali croniche, insufficienza renale cronica.

Ipertensione arteriosa: ipertensione arteriosa senza danno d’organo, ipertensione arteriosa con danno d’organo. Malattie autoimmuni: anemie emolitiche autoimmuni, artrite reumatoide, colite ulcerosa e malattia di Chron, Morbo di Addison Lupus eramitoso sistemico, Malattia di Sjogren, Morbo di Paget, celiachia, neuromielite ottica, spondilite anchilosante, connettiviti indifferenziate, carenza congenita di Alfa-1 ipercolesterolemia-iperlipidemia.

Malattie epatiche: cirrosi epatica-billiare, epatite cronica attiva.

Malattie cerebrovascolari.

Malattie oncologiche: soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne.



È sufficiente, per la prenotazione del vaccino, indicare il codice di esenzione, anche d’accordo con il medico di base. È utilizzato il siero Pfizer