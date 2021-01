Coronavirus, da lunedì si torna in classe alle superiori. La Regione: «Contagi ancora alti, frequenza solo al 50%»

PORDENONE E UDINE - Le scuole superiori in Fvg non riapriranno al 75 per cento da lunedì. Lo faranno al 50 per cento, cioè al limite minimo fissato dall’ultimo Dpcm. Lo comunica l’Ufficio scolastico regionale. Alla base della decisione c’è la situazione epidemiologica. Il passaggio al 75 per cento, infatti, avverrà solamente quando il quadro della pandemia sarà ulteriormente migliorato. Per quanto riguarda i trasporti, varranno le norme messe a punto un mese fa con i prefetti, che prevedono l'implementazione di circa 100 nuovi autobus lungo le tratte frequentate dagli studenti.

