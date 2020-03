Coronavirus, iniziata la distribuzione delle mascherine ai cittadini del Fvg

TRIESTE - In queste ore è iniziata la distribuzione ai cittadini del Friuli Venezia Giulia delle mascherine prodotte da alcune aziende del territorio. A darne notizia sono il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Le prime mascherine sono state distribuite in due comuni: Socchieve in Carnia e San Martino al Tagliamento nel Pordenonese. Quest'ultimo centro ha registrato 16 positivi da Covid-19 su mille residenti. Sono una decina le imprese del Friuli Venezia Giulia che hanno risposto al bando pubblico della Regione e si sono attivate per produrre mascherine per la popolazione. Da domani la produzione sarà di 20 mila dispositivi al giorno.

Dato che potrebbe aumentare in caso di nuove adesioni da parte delle aziende regionali. Ogni persona avrà a disposizione due mascherine lavabili fino a 20 volte e quindi riutilizzabili per 40 giorni. Questi dispositivi, realizzati con materiale non tossico, hanno un grado di filtrazione di 5 micron per contenere le particelle salivali e ridurre la diffusione del contagio da coronavirus. Nei prossimi giorni la Protezione civile contatterà i singoli comuni che provvederanno autonomamente e secondo le modalità più efficaci in ogni zona a consegnare le mascherine ai loro cittadini. In via prioritaria saranno coperte quelle aree dove l'epidemia si è mostrata particolarmente aggressiva. L'obiettivo auspicato dalla Regione è quello di raggiungere la totalità delle persone. Questo sarà possibile nel caso si riuscisse ad aumentare la produzione giornaliera dei dispositivi di protezione.

