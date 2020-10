Coronavirus, aumentano i malati: riapre il reparto non intensivo all'ospedale di Pordenone

PORDENONE - Aumentano i malati Covid, riapre il reparto dedicato all'ospedale di Pordenone. “Da ieri, domenica 18 ottobre, AsFO – dichiara il Direttore Sanitario, Dott. Michele Chittaro - ha riaperto il reparto Covid nella SC di Pneumologia dell’Ospedale di Pordenone, con un totale di 24 posti letto, 14 di degenza ordinaria e 10 di sub intensiva. I pazienti attualmente ricoverati sono quattro”. “L’azione congiunta dei diversi ospedali della regione Friuli Venezia Giulia, è in effetti un valore aggiunto che dobbiamo continuare a perseguire anche in questa nuova fase, a conferma che la gestione in rete dei casi, rappresenta un modello vincente” – conclude il Direttore Generale di AsFO, Dott. Joseph Polimeni.

