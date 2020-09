Coronavirus, due giocatori positivi nel Pordenone: sono asintomatici

PORDENONE - Ci sono due giocatori positivi nel gruppo del Pordenone Calcio. Lo ha comunicato la società neroverde di Serie B, al termine del primo giro di test sierologici e molecolari, eseguito in concomitanza con il raduno. Il prossimo turno di esami sarà sostenuto tra 96 ore, come da protocollo della Figc. Entrambi i calciatori sono asintomatici, si trovano in isolamento fiduciario e sotto il controllo della Asl di competenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA