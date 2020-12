Coronavirus, in Fvg l'indice Rt è sotto quota 1: valore a 0,92 nell'ultima settimana, zona gialla più vicina

PORDENONE E UDINE - Il nuovo valore Rt del Friuli Venezia Giulia è sceso al di sotto della "fatidica" soglia di 1. Il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, unico organismo accreditato per effettuare valutazioni in merito all'andamento dell'epidemia e soprattutto braccio destro del governo nella scelta dei "colori" da assegnare alle regioni, dimostra che in Fvg il ritmo della pandemia è calato. I contagi sono ancora alti, ma non si registra più una crescita di settimana in settimana. Ed è il dato più importante: significa che non si verifica più la classica moltiplicazione dei casi. Nel dettaglio, il nuovo indice Rt è di 0,92, il più basso da più di un mese e mezzo. Il Fvg aveva raggiunto anche quota 1,7, e infatti in quel periodo i contagi raddoppiavano ogni settimana. Il monitoraggio segnala anche altri dati in miglioramento e spiana la strada verso il possibile passaggio a breve in zona gialla.

