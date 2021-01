Coronavirus, Osservatorio salute: in Fvg il più alto numero di morti e contagi in relazione agli abitanti

TRIESTE - L’Osservatorio sulla salute delle regioni italiane, dopo aver elaborato i dati aggregati dell’Istituto superiore di sanità, ha collocato il Friuli Venezia Giulia in cima alla classifica per occupazione di posti letto in Rianimazione, decessi in relazione alla popolazione e contagi sul territorio. L’indice arriva a quota 3.436, appunto il più alto d’Italia, mentre il Veneto è al secondo posto a quota 3.388. Si era già parlato su queste pagine nella prima parte della settimana, invece, del triste primato del Fvg quanto all’occupazione dei posti letto in ospedale. Nessuna regione (aggregando il Trentino e l’Alto Adige) aveva infatti fatto registrare una saturazione simile a quella del Fvg in Area medica. L’Osservatorio sulla salute delle regioni italiane, però, posiziona male il Fvg anche per quanto riguarda le Terapie intensive, pur occupate in misura inferiore rispetto ai letti nelle Medicine Covid del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA