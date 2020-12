Coronavirus in Fvg, tasso di contagio all'11,9 per cento. Trovati 233 casi su 1.955 test. Quindici morti, tornano a crescere i ricoveri

TRIESTE - Sale all'11,9 per cento sui tamponi il contagio in Friuli Venezia Giulia. La rilevazione fa riferimento ai test effettuati materialmente il giorno di Natale. Sono stati trovati 233 nuovi casi su 1.955 tamponi, compresi quelli rapidi. In regione sono stati registrati 15 decessi, quattro dei quali in provincia di Pordenone e sette in provincia di Udine. Dopo giorni di tregua tornano a crescere i ricoveri in ospedale, e il fenomeno è figlio anche dello stop alle dimissioni tipico dei giorni festivi. In Area medica sono ora ricoverati 587 pazienti (mercoledì erano 572), mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 56, due in più rispetto al giorno di Natale.

