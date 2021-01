Coronavirus, ecco i comuni più colpiti dal contagio in Fvg: la cartina aggiornata della Protezione civile

PORDENONE E UDINE - La Protezione civile del Fvg ha aggiornato la mappa del contagio in regione. Le aree colorate in blu scuro nella mappa corrispondono a quelle maggiormente colpite. L’incidenza più alta del contagio sui mille abitanti la si trova a Cimolais (85,5), ma è tutta la fascia montana (tranne Barcis, a quota zero) ad essere colpita, con valori sempre superiori ai 25 contagiati ogni mille abitanti. Situazione ancora difficile in Pedemontana, ecco i valori: Maniago 33,3, Spilimbergo 21,5, Sequals 28,8, Pinzano 35,5, Vivaro 20,7. Migliora, invece, la situazione della fascia di pianura. A Pordenone, ad esempio, l’incidenza è di 14,4 positivi su mille abitanti, in calo rispetto all’ultimo aggiornamento. Ancora più bassa quella di Sacile, a 10,8. Cala anche San Vito, a quota 13. Il paese più colpito in pianura è Pravisdomini, con un’incidenza di 22 positivi ogni mille abitanti.

Ultimo aggiornamento: 16:38

