Scende il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 208 nuovi casi in regione su 4.909 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 4,2 per cento. I decessi sono 12.

Ricoveri nelle Medicine in leggerissimo aumento, con 519 (+33) pazienti in Area medica. Stabili i malati in Terapia intensiva, reparto che conta 75 ricoveri.