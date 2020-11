Coronavirus, scende l'Rt in Friuli Venezia Giulia: il nuovo valore è arrivato a 1,27. Ma resta la zona arancione

TRIESTE - L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia scende a quota 1,27, cioè vicino al valore di 1,25 che stabilisce il confine tra un territorio a diffusione elevata e una zona a diffusione media. Cosa significa un indice Rt in discesa? In poche parole, l'epidemia cresce ancora, perché il valore resta superiore a uno, ma lo fa in maniera meno rapida rispetto alle scorse settimane. Non deve ingannare il dato di giovedì (più di mille contagi, ma con quasi 200 casi riferiti alle due settimane precedenti e solamente "accumulati" nel sistema), quello che conta è la tendenza settimanale, misurata appunto dall'Rt. A preoccupare, invece, sono sempre i ricoveri. E anche per questo il Friuli Venezia Giulia rimarrà ancora zona arancione.

