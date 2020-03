Coronavirus, mappa Friuli Venezia Giulia

Una mappa elaborata dalla Protezione Civile che raccoglie i dati del Coronavirus in Friuli Venezia Giulia comune per comune, con un aggiornamento costante e immediatamente fruibile per i cittadini. Riportiamo i dati di oggi 31 marzo 2020.I dati relativi alla mattina di oggi, 31 marzo, sono questi:Contagiati 1304Vittime 110Guariti 110Cittadini in quarantena 2040