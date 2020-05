Fedriga contro le restrizioni: «Il Fvg non chiuderà mai le porte. Dal 3 giugno si apre a tutti»

TRIESTE - "Non chiuderemo mai il Friuli Venezia Giulia all'arrivo di persone provenienti da altre regioni. E per venire in vacanza da noi non servirà alcun passaporto sanitario". Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, nella conferenza stampa convocata a Trieste, nella sede della Regione. Fedriga ha annunciato che il Fvg sarà tra le regioni che potranno riaprire i loro confini a partire dal 3 giugno, quando saranno allentate le restrizioni a livello nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA