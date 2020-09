Coronavirus a Casa Serena, secondo giro di tamponi: un nuovo operatore positivo, negativi gli altri 90 test

PORDENONE - Sono tutti negativi tranne uno i primi 91 tamponi a operatori e ospiti processati ieri a Casa Serena, la struttura per anziani di Pordenone colpita dal contagio nei giorni scorsi. In queste ore sono in corso circa 150 test: si tratta del secondo “giro” di controllo dopo i primi casi riscontrati la scorsa settimana. Oggi (venerdì) sono attesi gli altri esiti, ma l’inizio della seconda indagine è confortante. Giovedì, infatti, è risultato positivo solo un operatore del terzo piano che ha manifestato sintomi lievi. Ieri non era già al lavoro, ma mercoledì sì. Intanto gli anziani positivi sono stati tutti trasferiti (tranne un paziente che si trova in ospedale a Udine) nella Rsa di Sacile.

