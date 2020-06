Il Parareit riapre solo nei weekend: grigliate e feste dal 27 giugno

CORDENONS - Il Parareit riapre, ma con un regolamento stringente. Ai tempi del coronavirus la Pro Cordenons Aps ha deciso di non tenere chiusa l'area verde, della quale ha la gestione sino a fine agosto, ma di aprirla al pubblico con delle rigide norme da rispettare. I cancelli torneranno varcabili da fine mese.

LA PRO LOCO

«Ora tiene a precisare Celso Francescut, presidente della Pro siamo impegnati nella raccolta beni di prima necessità. Un'iniziativa che richiede impegno, presenza e costanza e che, grazie alla solidarietà di tutti, sta andando molto bene. Quindi risulterebbe impossibile pensare anche alla gestione del Parareit» L'area verde riaprirà il 27 giugno. Resterà utilizzabile soltanto il sabato e la domenica, dalle 9 alle 20. «All'infuori di questi orari - avverte Francescut - non sarà fruibile se non per motivi particolari o attività organizzate, in sicurezza, da parte del gestore e quindi dalla Pro Cordenons su richiesta dell'amministrazione comunale».

GLI EVENTI

Non saranno permessi eventi privati (feste di compleanno, lauree, matrimoni e concerti), neanche su prenotazione. All'interno dell'area saranno vietati gli assembramenti, se non tra familiari e in numero contenuto (massimo 15 persone). Coloro che utilizzeranno il Parareit per il pic-nic familiare dovranno seguire le norme di sicurezza sanitaria, quindi indossare mascherine e guanti e rispettare le distanze di sicurezza. Sarà consentito accedere solo a piedi e utilizzare griglie o barbecue, tavolini e sedie personali.

TAVOLI E RIFIUTI

«Per usare i tavoli messi a disposizione dalla Pro loco - avverte il presidente - bisognerà dotarsi di prodotti di sanificazione prima e dopo l'uso. E i rifiuti? Dovranno essere riposti nei cassonetti disponibili, secondo la raccolta differenziata, prima di lasciare l'area. Per i servizi igienici, metteremo a disposizione - avvisa Francescut - dei prodotti di sanificazione da spruzzare sia sui lavandini che su sanitari prima e dell'uso. Saranno messi a disposizione dei prodotti igienizzanti per le mani, come da norma, a soluzione alcolica. Dopo l'utilizzo, sarà obbligatorio lasciare aperti i servizi per arieggiare e disperdere i vapori dei disinfettanti». Misure rigide ma necessarie, visto il periodo di emergenza sanitaria in atto. Pensare che l'area in questione può ospitare dalle 500 alle 550 persone e risulta, sempre più, essere sfruttata. Prima dell'arrivo del Covid, le prenotazioni di gruppi e comitive, anche durante la settimana, erano numerose. L'agenda della Pro Cordenons era quasi sempre satura. Difficile immaginare che dal prossimo fine settimana il Parareit potrà nuovamente accogliere, tra sabato e domenica, numeri così importanti. Per quanto riguarda la gestione dell'area verde, la convenzione è stata prorogata sino al 31 agosto. Scaduto quel termine, è intenzione del Comune di pubblicare un bando di gara per riaffidare la gestione del Parareit. È molto probabile che la Pro Cordenons partecipi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA