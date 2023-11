Cordenons, incendio in una pizzeria: fumo denso e saturo di gas velenosi

CORDENONS (PORDENONE) - Incendio di una pizzeria di via Giotto a Cordenons poco prima delle otto di oggi, 7 novembre 2023. I vigili del fuoco sono arrivati con tre automezzi con nove uomini. Il locale è stato trovato invaso da un fumo denso: con l'aiuto della termocamera, i pompieri hanno individuato il focolaio nella zona del laboratorio posta sul retro del locale. L'incendio aveva covato per tutta la notte, ma solo con l'apertura delle attività commerciali limitrofe, era stato dato l'allarme. Dopo aver spento le fiamme sono stati bonificati gli ambienti dalla presenza di gas velenosi, che sono stati rilevati anche nei locali delle attività adiacenti. Le cause del rogo sono al vaglio dell'ufficio PG (Polizia Giudiziaria) dei vigili del Fuoco di Pordenone.