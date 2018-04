È tornata in libertà la truffatrice degli anziani, quartiere insorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - È tornata in, ma nel quartiere in cui vive è subito scattato l'allarme. L'altro giorno, infatti, sono stati affissi numerosi volantini in cui si segnalava che la truffatrice degli anziani è tornata in liberta. Come dire che tutti devono stare in guardia., ha ritrovato la sua libertà, ma evidentemente il quartiere in cui vive non ha apprezzato l'affievolimento della misura cautelare. La donna era finita in carcere lo scorso gennaio per una serie di truffe perpetrate nei confronti di persone anziane. È accusata di almeno 17 episodi ad altrettante persone tra i 56 e gli 85 anni. L'avvocato della donna è stato però chiaro. «Si tratta di volantini offensivi, presenteremo querela».