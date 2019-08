Allarme, è tornata la cimice flagello dei frutteti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Ancora le armi a disposizione per combatterla sono spuntate. E così la cimice asiatica (si caratterizza per il colore marrone scuro, rispetto al verde) continua a mettere in ginocchio l'agricoltura. In particolare ad avere i raccolti semi-distrutti sono i frutticoltori, soprattutto - vista la diffusione del tipo di coltivazioni nel territorio del Friuli occidentale - di mele e kiwi. Le aziende agricole specializzate in queste coltivazioni sono alla disperazione: negli ultimi tre anni i raccolti hanno subito danni sempre superiori al 50 per cento. Ma in alcune varietà si è arrivati anche all'80 per cento. Un'autentica emergenza. Che quest'anno è iniziata dopo, ma rischia di causare gli stessi disastri dell'anno scorso.