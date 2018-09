Chiusure domenicali, a rischio 200 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - A livello nazionale ormai è conosciuta come la Proposta Di Maio. Banalmente si tratta di una misura - per ora paventata - in grado di rivoluzionare l'impianto della riforma voluta nel 2011 dall'allora premier Mario Monti, che liberalizzò l'apertura nei giorni festivi dei negozi e dei centri commerciali figli della grande distribuzione. Ora il governo giallo-verde vuole fare marcia indietro e impedire almeno il 75 per cento delle aperture festive. Ma che impatto avrebbe l'eventuale approvazione della misura governativa a livello provinciale? Il territorio pordenonese ospita, soprattutto sull'asse della pontebbana, diversi grandi centri commerciali. La stima di Federdistribuzione è relativa proprio agli effetti che provocherebbe la chiusura domenicale coatta, e solo nella Destra Tagliamento sarebbero a rischio almeno duecento posti di lavoro. A livello nazionale si parla invece di 40 mila posizioni in bilico.