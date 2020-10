© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO - Dai laboratori dell'Alma, la prestigiosache si ispira al lavoro di, ai fornelli di un, All'Enoteca, dello chef Davide Palluda, a partire da metà ottobre. È il brillante percorso dello chef azzanese, che dopo essersi diplomato alla scuola di Colorno, in provincia di Parma, si prepara a una nuova avventura nel ristorante piemontese dello chef Palluda, che si trova a Cuneo, e vanta appunto una stella assegnata dalla celebre guida.TESI DISCUSSA ONLINEIl giovanissimo azzanese ha superato l'esame finale online, insieme a una quarantina di studenti, davanti a una commissione formata da oltre venti chef stellati e docenti della scuola. La tesi di Lupi, era improntata su un viaggio enogastronomico in Piemonte, un lavoro molto apprezzato dai docenti del corso e dagli chef. Ora potrà mettere in pratica tutto quello che ha imparato e approfondito con la sua tesi.SUBITO AL LAVOROIn questo momento sta finendo il suo lavoro al ristorante Cà Landello di Noventa di Piave, pronto a ripartire verso il Piemonte. «Sono rimasto soddisfatto del percorso e dei risultati ottenuti dai test pratici e teorici durante gli studi in sede ad Alma (marzo-settembre 2019) all'interno del palazzo Ducale di Colorno - racconta felice Lupi -. Dopo qualche settimana ho continuato il mio viaggio in Piemonte, lavorando al ristorante Guido da Costigliole, all'interno del Relais San Maurizio a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, che la scuola mi ha assegnato come sede di stage (ottobre 2019-marzo 2020). Il locale precisa - è riconosciuto dalla guida Michelin con una stella. Sono arrivato in questo territorio, da me sconosciuto, e sono entrato per la prima volta in una cucina piemontese, dove la vera cultura culinaria è di casa.L'ALLEGRA BRIGATA DI CUCINAMi sono fatto avanti fin da subito, cercando di inserirmi nel gruppo di cucina, ho tirato fuori il meglio di me, mettendo impegno e dedizione in tutto ciò che facevo. Questa esperienza mi ha fatto crescere molto, sia a livello professionale che umano; - sottolinea Lupi - sono stati 5 mesi molto intensi in cui, nonostante il duro lavoro e la lontananza da casa, ho trovato dei colleghi che mi hanno fatto sentire parte di un gruppo forte, che esiste e mantiene la sua solidità da quasi vent'anni. Grazie alla padrona di casa, Monica afferma - che ha capito fin da subito la mia passione per il vino, ho avuto modo di visitare numerose cantine del territorio, durante il mio tempo libero. E poi devo ringraziarla soprattutto per avermi dato la possibilità di fare la stagione estiva, di sette mesi, al ristorante Canapepa, di Sant Francesc, a Formentera, da un suo caro amico».Ancora qualche giorno in famiglia, ad Azzano, dove vivono i genitori Agnese e Roberto, che lo hanno appoggiato e indirizzato verso le scelte future. Leonardo vuole crescere professionalmente e poi il sogno è aprire un suo locale. Carne o pesce? «Vedremo - conclude - una cucina semplice e sempre con le migliori materie prime, comprate al mercato. Questa è la cucina che io amo: le cotture vanno fatte al momento, non preparate».