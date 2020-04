Cena tra commilitoni: nei guai 6 militari americani, altri 4 multati perchè in giro ubriachi

PORDENONE - Coronavirus, sanzioni e provvedimenti per violazioni del decreto, nei guai 10 americani. Sono stati sanzionati nel corso di diversi controlli dei Carabinieri di Sacile e della stazione Aeronautica militare della Base Usaf di Aviano nell'ambito delle verifiche legate al rispetto del Decreto per il contenimento del Coronavirus.

A Roveredo in Piano i militari dell'Arma hanno sorpreso nell'abitazione di due militari americani altri 4 connazionali che li avevano raggiunti per una cena, con musica ad alto volume e schiamazzi.

Sempre a Roveredo un 23enne, dopo essersi ubriacato a casa di un amico, mentre stava facendo ritorno a Fontanafredda, è uscito di strada in auto: assieme alla sanzione relativa al Covid 19 sarà anche sottoposto a procedimento penale per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche.

A Budoia è stato multato un giovane di 26 anni sorpreso a chilometri di distanza da casa con la scusa di portare a passeggio il cane. A Polcenigo la multa ha riguardato una coppia di giovani che passeggiava lontani dall'abitazione: si sono detti ignari delle misure restrittive.

I carabinieri in servizio alla Base hanno invece sanzionato 4 giovani, tra i 18 e 24 anni, due dei quali in stato di ebbrezza, intenti a cucinare carne alla brace nei pressi dei dormitori, senza porre attenzione ad evitare assembramenti.

All'ingresso della Base è stato invece, residente a Pordenone, che aveva raggiunto Aviano per fare spese. Nei guai anche un italiano di 17 anni di Budoia, sorpreso in bici mentre si stava spostando per andare a comprare sigarette.