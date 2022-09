CASARSA (PORDENONE) - L'ex casa del cappellano, a San Giovanni, sarà demolita entro fine settembre. Il primo passo, per l'amministrazione comunale, per rendere più concreto il progetto di creare una piazza per i cittadini della frazione, liberando una parte dell'area limitrofa al duomo di San Giovanni Battista. Situato in piazza della Vittoria 11. «L'immobile si legge sulla determina pubblicata sull'albo pretorio del Comune risulta inutilizzato e versa in uno stato di notevole degrado. Il tetto, in particolare la falda sud, è in fase di crollo, situazione che ha reso necessario transennare lo spazio antistante. Inoltre le conseguenti marcescenze ai piani inferiori hanno reso impraticabile lo stabile». Presenti anche «strati di guano relativi alle colonie di volatili insediatisi». Con la demolizione della casa del cappellano, afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Ermes Spagnol, «si libera un bello spazio di circa 12x12 metri. La struttura è ingombrante, perché è quasi a ridosso della chiesa, oltre ad essere brutta a vedersi a livello estetico. È chiusa da tanto tempo, con tutto quello che ne consegue».



LA PROGETTAZIONE

L'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di demolizione del vecchio edificio è stato affidato all'architetto Fabiola Molinaro dello studio tecnico Aurea di San Vito, per una spesa di circa 4mila euro da parte del Comune. L'intervento di demolizione sarà preceduto, nei prossimi giorni, dalla «rimozione della linea elettrica aerea che dall'edificio dell'ex cinema si sviluppa lungo il fronte nord dell'ex casa del cappellano fino alla loggia», si legge nel documento. La proposta di realizzare una nuova piazza a San Giovanni è stata tra i punti al centro della campagna elettorale e del programma del sindaco Claudio Colussi, insieme ai temi legati all'alleggerimento del traffico sulla Pontebbana e al progetto di co-housing per gli anziani».



IL PROGRAMMA

Si sta portando a compimento una parte importante del nostro programma amministrativo commenta il primo cittadino -. Si formerà uno spazio che darà respiro a tutta l'area, per renderla più fruibile da parte dei cittadini». «Un'occasione anche per pensare di spostare il Monumento ai Caduti, al momento sacrificato vicino alle strisce pedonali, dandogli maggiore dignità», continua Claudio Colussi. Il progetto della nuova piazza, nelle idee della giunta, comprende anche altri passaggi.



IL FUTURO

«Prossimamente procederemo con l'appalto per la riqualificazione della loggia, che sistemeremo sia esternamente che internamente», fa sapere Spagnol. «Puntiamo a fare il mercatino di Natale nella nuova piazza», conclude il vicesindaco. Se la demolizione dell'ex casa del cappellano è possibile perché si legge nell'albo pretorio «non sono presenti apparati degni di nota e rilevanza all'interno, ed è stato notificato il provvedimento di dichiarazione dell'insussistenza dell'interesse culturale per l'immobile», non si può dire lo stesso per l'ex cinema. La squadra del sindaco di Colussi vorrebbe abbattere anche quello, per completare la piazza, ma sulla struttura pende il vincolo culturale della Soprintendenza. Colussi e Spagnol sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di aggirare l'ostacolo. Il Comune sta pensando all'acquisizione dell'immobile. Nel frattempo procendono i lavori di rifacimento della pavimentazione dell'altra piazza cittadina, quella di Casarsa. È attivo quotidiniamente il cantiere installato lungo via XXIV maggio, che vede impegnati nella posa del nuovo manto gli operatori della ditta Adarte srl di Albiano.