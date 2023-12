PORDENONE - È già un caso. E non solo politico visto che quasi certamente oltrepasserà anche la porta del Tribunale di Pordenone. La questione è esplosa a Fiume Veneto, dopo che la sindaca della Lega, Jessica Canton e la sua giunta hanno approvato la sfilata notturna dei carri allegorici di carnevale. Nulla di male, per carità, anzi, una occasione per fare festa. Solo che la data dell’evento non è passata inosservata: il 27 gennaio. Proprio il Giorno della Memoria in cui si celebra la ricorrenza della Shoah, l’Olocausto con la morte atroce di oltre 6 milioni di ebrei.



L’ATTACCO

Il tam tam si è messo subito in moto e dopo pochissimo tempo la pagina Facebook di “Sei di Fiume Veneto se ...” ha iniziato a riempirsi di commenti non certo benevoli nei confronti della maggioranza, della giunta e della sindaca. «Siete fascisti!», «Vergognatevi» sono solo alcuni dei passaggi, i “più blandi” al punto che l’amministratore della pagina, per evitare ulteriori problemi, l’ha chiusa. I sostenitori della sindaca, però, avevano già copiato, “pensierini” e nomi e avevano avvertito Jessica Canton.



LA SINDACA

«Evito quasi sempre di leggere i commenti sui siti perchè ritengo che un amministratore pubblico tra i suoi compiti abbia anche quello di tenere bassi i toni. Questa volta, però, hanno esagerato. Siamo stati attaccati e insultati in maniera pesante. Quando ho visto i commenti ho pensato veramente che eravamo arrivati ben oltre il limite e così ho dato mandato di querelare perchè essere tacciati di essere fascisti è una cosa che non possiamo tollerare, nè io, nè la giunta, nè la maggioranza». La sindaca va avanti. «Non mi pare di aver letto tra i firmatari dei messaggi, consiglieri in carica. C’erano, però, persone che erano state in consiglio la volta scorsa. Mi sento solo di aggiungere - conclude - che oramai i social sono diventati ingovernabili ed è sempre più complicato evitare di finire nel tritacarne, anche per chi i social non li frequenta».



IL CARNEVALE

Resta il fatto che forse fare carnevale con tanto di carri allegorici proprio nella giornata della memoria, si poteva anche evitare ... «Intanto - spiega la sindaca - una cosa non esclude l’altra. Faremo, come abbiamo sempre fatto, tutte le manifestazioni e gli eventi per la ricorrenza. Anzi, invito chi ha scritto quei post ad essere presente visto che solitamente non ci sono mai. Poi - conclude Jessica Canton - abbiamo sempre fatto il Carnevale il secondo sabato prima del giorno delle Ceneri e oramai i carri che hanno un calendario già organizzato sanno che quel giorno c’è Fiume. Era impossibile cambiare data».



SPALLATA PD

«Desidero sollevare una voce di dissenso nei confronti della recente decisione del sindaco di Fiume di festeggiare il carnevale proprio nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio. Una scelta assai grave per chi riconosce l’importanza di preservare la memoria delle vittime dell’Olocausto che è in capo in primo luogo alle Istituzioni e quindi anche ai sindaci». A parlare il segretario provinciale del Pd, Fausto Tomasello. «Una scelta con cui l’amministrazione comunale di Fiume Veneto manda un segnale ambiguo e fa capire di non riconoscere priorità al messaggio della Giornata della Memoria e ai valori che trasmette. Chiediamo al sindaco di ritirare la delibera e rendere il giusto onore ai sei milioni di ebrei sterminati e a tutti gli altri perseguitati e uccisi dal nazifascismo». Con tomasello anche il consigliere comunale di Fiume Democratico, Loris Padoani e il segretario del Circolo Pd, Giulio Pighin. Come dire che si è aperta una sorta di “battaglia” che - come detto - potrebbe avere il suo epilogo in tribunale.