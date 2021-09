AZZANO - Questa ve la dico, tenerla dentro sarebbe per me impossibile» scrive sui social il cantautore Pablo Perissinotto. E rivela: «Dopo 26 anni, come operaio meccanico nella stessa azienda, ho dato le dimissioni. Avevo iniziato a 19 anni a lavorare in fabbrica, ma d'ora in poi, non sarò più il cantautore operaio (termine che mi hanno attribuito i giornali e che mi è sempre piaciuto tantissimo), ora sarò solo un cantautore». A 45 anni, ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati