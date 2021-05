PORDENONE - A dare l'allarme sono stati due cercatori di funghi di Meduno. Erano in località Almadis, a Paludea, quando poco prima delle 17 si sono imbattuti in un cadavere adagiato nell'ansa di una gola che scarica acqua piovana. Si tratta di un uomo in avanzato stato di decomposizione, che indossa una tuta di colore nero e una felpa scura. Non è stato possibile identificarlo perchè addosso non ha documenti di identità, ma il sospetto dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati