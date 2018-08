Bimbo cade dal terrazzo al quarto piano: miracolosamente illeso

PORDENONE - Un bambino di sei anni è caduto dal terrazzino del quarto piano di un palazzo di via Mameli, a Pordenone ed è rimasto miracolosamente illeso. L'incidente è accaduto poco dopo le 10.30 di questa mattina, 29 agosto.



Il piccolo stava giocando assieme a fratelli e amici quando ha scavalcato la ringhiera ed è caduto nel vuoto. Il volo è terminato nella terrazza del piano inferiore, pochi metri più in basso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che lo hanno soccorso affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Il bimbo è stato trasferito in ospedale a Pordenone per accertamenti: è ricoverato in osservazione, ma avrebbe riportato soltanto qualche lieve contusione.

