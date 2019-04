Bambina molestata per strada, la psicosi corre sui social: «Gira in auto, è anziano»

di Emanuele Minca

SAN VITO - Allarme sui social per un presunto molestatore che si aggirerebbe per San Vito. La voce si è sparsa in maniera esponenziale, tanto da far intervenire sull'argomento anche il consigliere Valerio Delle Fratte: «Vanno messe in campo azioni per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini». Tutto è scaturito da un post di una giovane madre che vive a San Vito, che ha portato la sua preoccupazione sul gruppo Facebook Sei di San Vito al Tagliamento se, descrivendo quanto raccontatole dalla figlia. In poco...