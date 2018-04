Berlusconi a Pordenone, un uomo tra la folla gli lancia un uovo contro

PORDENONE - Un uomo ha lanciato un uovo in direzione di Silvio Berlusconi mentre questi era in mezzo alla folla, senza centrarlo. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine. Si tratta dell'unico episodio di contestazione; per il resto una folla di persone ha manifestato sostegno e calore nei confronti del Cavaliere, tanto che per raggiungere l'auto, poco distante, gli sono occorsi quasi venti minuti, passando tra due grandi ali di folla. Il leader di Forza Italia è giunto questo pomeriggio in Fvg, in occasione delle elezioni regionali del 29 aprile prossimo, e vi resterà fino a sabato. Non è stato ancora diffuso nel dettaglio il programma delle sue visite.



Berlusconi sarà domani alle 15 alle Malghe di Porzus, luogo triste passato alla storia per l'uccisione, fra il 7 e l'8 febbraio 1945, di 17 partigiani della Brigata Osoppo, formazione di orientamento cattolico e laico-socialista da parte di un gruppo di partigiani comunisti.

