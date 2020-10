Si teme un "effetto Barcolana": Fedriga chiude i bar alle 23 per una notte

TRIESTE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del Comune di Trieste, dalle ore 23.00 di oggi, sabato 10 ottobre, e fino alle ore 5.00 della giornata domani, domenica 11 ottobre, dei locali che effettuano prevalente attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo. Nell'atto, siglato la massimo esponente della Giunta regionale, si evidenzia come l'evento della Barcolana favorisca "un notevole afflusso di persone nelle zone centrali della città prospicienti il mare". In considerazione di ciò, quindi, viene ordinata la chiusura, dalle 23 alle ore 6, dei locali che "effettuano prevalente attività di somministrazione di bevande di qualunque genere e tipo ed il divieto di distribuzione ed il consumo di bevande in lungo pubblico anche all'aperto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA