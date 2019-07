​Ex bancario trovato morto in casa dopo dieci giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AVIANO - A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa, preoccupati per la prolungata assenza del dirimpettaio. Quando i militari dell'Arma sono entrati nell'abitazione dell'uomo, in via Santa Caterina nella frazione di Marsure, hanno confermato i peggiori sospetti: all'interno c'era infatti il corpo senza vita di Guy Wostrowski, pensionato 72enne ed ex bancario. Secondo i carabinieri, era morto da almeno dieci giorni, ma nessuno sino a ieri pomeriggio se n'era accorto. Via Santa Caterina è una strada centrale della piccola frazione di Marsure. Tante villette, una a fianco all'altra, contatti continui tra i vicini di casa. Una via nella quale le facce degli altri abitanti del borgo si conoscono tutte. I vicini