Auto che sfrecciano e problema sicurezza: arrivano 8 nuovi autovelox

di Emanuele Minca

FIUME VENETO - Il Comune si doterà dei primiche posizionerà in alcune delle strade comunali, dove si registra maggiormente il problema dell'. Lo annuncia l'assessore alla sicurezza, Maurizio Ramponi, che sta seguendo l'iter, che prevede un investimento di circa 40 mila euro, reperiti tra i fondi propri del municipio. Sicchè, dopo mesi di attesa, la giunta comunale ha dato il benestare all'acquisto e alla collocazione dei primi 8 box autovelox lungo le strade del territorio.«L'amministrazione comunale - sottolinea l'assessore Ramponi - intende promuovere tutte le iniziative per tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità delle persone nel territorio, con attenzione ai centri abitati e alle strade di particolare pericolosità. Come? Mediante interventi con carattere di prevenzione e di accertamento delle condotte inosservanti delle norme».