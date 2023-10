In aeroporto senza mille cambi di mezzo e in tempo utile per raggiungere il mondo intero grazie alle connessioni con Roma e Francoforte? Ci pensa Trenitalia. Sul tavolo della Regione, infatti, sono arrivati diversi pacchetti contenenti le proposte richieste dall’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante.

E la svolta interessa da vicino soprattutto il Friuli Occidentale, l’unico che attualmente non è direttamente collegato via treno al Trieste Airport e soprattutto alla sua stazione ferroviaria di superficie nata proprio per garantire l’intermodalità tra aereo e treno.



LA PROPOSTA



Il gruppo Trenitalia ha inviato alla Regione la sua idea per connettere soprattutto Pordenone con l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, l’unico del Nordest a disporre di una stazione ferroviaria direttamente collegata al terminal dei voli. Si tratta, nel dettaglio, di un collegamento su gomma che partirebbe da Pordenone e raggiungerebbe Portogruaro. Perché proprio Portogruaro? La risposta è semplice. La stazione ferroviaria dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari si trova sulla linea “bassa”, quella che da Mestre raggiunge Trieste passando anche per Portogruaro.

Quindi uno shuttle da Pordenone alla cittadina del Veneto Orientale consentirebbe ai passeggeri di salire sul primo treno e raggiungere il terminal. Ovviamente non ci sarebbero fermate intermedie, si tratterebbe di un servizio dedicato.



TEMPI E MODIFICHE



Quando potrà essere inaugurato il nuovo collegamento veloce tra Pordenone e l’aeroporto di Ronchi dei Legionari? «L’appuntamento - ha specificato in questo caso l’assessore regionale Cristina Amirante - è per il 2024. Il prossimo anno - ha aggiunto - arriveremo al risultato». Ma dalla Regione, prima dell’entrata in servizio del nuovo collegamento, partiranno alcune comunicazioni dedicate a Trenitalia e finalizzate a far collimare gli orari delle corse shuttle con le partenze degli aerei.

«È fondamentale - spiega infatti sempre Cristina Amirante - che lo shuttle da Pordenone a Portogruaro possa raggiungere la stazione veneta a degli orari comodi per intercettare sia le “Frecce” (i treni veloci a lunga percorrenza) che i voli che da Ronchi dei Legionari raggiungono poi Roma Fiumicino e Francoforte sul Meno». Si tratta dei due collegamenti che dal Friuli Venezia Giulia permettono di essere poi connessi a tutto il mondo.



IL QUADRO



Oggi un viaggiatore che da Pordenone deve raggiungere l’unico scalo del Friuli Venezia Giulia sceglie nel 99 per cento dei casi la macchina. È semplicemente inevitabile. E il motivo è facilmente individuabile, basta infatti collegarsi al sito di Trenitalia e verificare i tempi di percorrenza. L’aeroporto di

Ronchi dei Legionari e l’unico delle “Venezie” ad essere servito direttamente da una stazione ferroviaria.

Un bel vantaggio, se si pensa che il principale scalo del Nordest, cioè l’aeroporto Marco Polo di Venezia ancora oggi non dispone di un collegamento diretto su rotaia in grado di accogliere i passeggeri subito dopo l’atterraggio o prima del decollo. Il problema, però, è che da Pordenone non esistono collegamenti via treno diretti in grado di raggiungere comodamente l’aeroporto regionale. Secondo l’orario ufficiale di Trenitalia, infatti, il collegamento più breve consente al viaggiatore di raggiungere la stazione denominata “Trieste airport” in un’ora e venti minuti. Già troppo, se si pensa che in automobile ci si impiega nettamente meno di un’ora per arrivare a destinazione. In mezzo, ad aggravare il quadro, c’è anche un cambio.

A Udine si deve scendere dal primo treno e prendere il secondo verso Cervignano e successivamente la stazione dell’aeroporto. Decisamente scomodo, oltre che anacronistico. Tutti gli altri collegamenti ci mettono più di un’ora e venti minuti e prevedono sempre e comunque un cambio a Udine.