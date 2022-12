Auto in fiamme, l'anziana alla guida scende e accusa un malore

PORCIA - Auto in fiamme a Palse di Porcia. Alla guida del mezzo un'ottantenne di Pasiano che questa mattina, lunedì 26 dicembre, intorno alle 08:00, stava percorrendo via Panigai in direzione Palse, quando l'utilitaria ha preso improvvisamente fuoco. L'anziana ha abbandonato velocemente il mezzo vicino a un'abitazione, chiedendo aiuto. Durante le operazioni di spegnimento, l'anziana ha accusato un malore. Prontamente soccorsa dai pompieri presenti, è stata poi affidata ai sanitari del 118 di Pordenone. Sul posto anche due pattuglie della Polizia di Stato.