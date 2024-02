Luca Gervasutti, nuovo presidente dell'Associazione nazionale presidi in Friuli Venezia Giulia

UDINE - Cambio alla guida dell'associazione nazionale presidi del Friuli Venezia Giulia. A succedere Teresa Tassan Viol, che per nove anni ha ricoperto l'incarico di presidente, è Luca Gervasutti, eletto dal congresso regionale.

Il futuro della scuola

Dirigente scolastico del liceo classico Stellini di Udine, Gervasutti ha evidenziato che «appare sempre più urgente una profonda trasformazione del nostro sistema educativo, non più idoneo a sostenere le necessità formative delle nuove generazioni: messo alle spalle il periodo buio della pandemia, la scuola sta correndo il rischio di rivelarsi, suo malgrado, un luogo in cui si coltivano e alimentano situazioni di disagio e per questo - prosegue - ha sollecitato i dirigenti scolastici a promuovere una trasformazione profonda nella metodologia educativa, orientandola verso una effettiva personalizzazione dei percorsi di apprendimento, adottando una valutazione autenticamente orientata alla formazione degli studenti, ridefinendo gli obiettivi per lo sviluppo delle competenze e integrando nell'attività didattica in modo consapevole e proficuo le opportunità del digitale e dell'Intelligenza Artificiale, che promette di rivoluzionare tutti gli ambiti della nostra vita».