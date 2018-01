Arriva la Befana del Vigile e libera â€‹l'area a traffico limitato: ecco dove â€‹

di Paola Treppo

PORDENONE - ​Per la rievocazione storica dellae per la festa della Befana benefica previste aper il sabato 6 gennaio sono state emanate due ordinanze che derogano temporaneamente dalle norme vigenti in materia di viabilità in città.Per la rievocazione storica, patrocinata del Comune, dalle 10.45 alle 12.30, in deroga, è autorizzato il transito e la sosta dei veicoli lungo il percorso della manifestazione. La carovana proveniente da largo San Giovanni, transiterà in vicolo San Giorgio, lungo corso Garibaldi in senso contrario di marcia e in piazzetta Cavour dove, alle ore 11, sono previsti alcuni scatti fotografici. ​Si prosegue poi verso corso Vittorio Emanuele fino allacon un'altra sosta per le foto di rito e poi ci si dirige verso piazza San Marco, via San Marco e via Codafora, uscendo così dallaLa manifestazioneriservata alle auto storiche e d'epoca è stata organizzata dall’associazione Ruote del passato in collaborazione con la ProPordenone, l’associazione Panorama e l’Opera Sacra Famiglia per sostenere la Fondazione Maruzza, per le cure palliative sui bambini.Per consentire il passaggio di una quarantina di questi veicoli, in deroga ai divieti vigenti dalle 10 alle 12.30 saranno autorizzati ile la sosta lungo le vie interessate dalla manifestazione. I veicoli provenienti da via Nuova di Corva percoreranno viale Martelli, via Dante, piazza Duca d’Aosta, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, piazza Risorgimento, via Cossetti, viale Martelli.Da qui, dopo aver impegnato la doppia rotatoria, faranno ritorno nuovamente in via Dante per proseguire verso piazzale Duca d’Aosta, via Marconi, via XXX Aprile, via Oberdan, via Pola, piazzale IV Novembre, Riviera del Pordenone, ponte di Adamo ed Eva e svolta a sinistra verso via San Marco fino a raggiungere la Loggia del Municipio e le aree limitrofe. Qui la Befana consegnerà ai bambini dolci e carbone; quindi laproseguirà via Beata Vendramini, via San Marco e via Codafora per portarsi al di fuori della