Pensionata scomparsa durante la passeggiata: annegata nel canale

CANEVA - Spiegamento di forze a Caneva per la pensionata scomparsa e triste epilogo stamani, 5 dicembre:, di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di ieri è stata rinvenuta senza vita nelle acque di un corso d'acqua conosciuto come "canale Enel".A ritrovarla sono state le squadre fluviali dei vigili del fuoco di Pordenone. La donna aveva 85 anni. Amava camminare e ieri mattina, tra le 8 e le 8.30, è improvvisamente sparita. I parenti l'hanno cercata per diverse ore battendo anche i luoghi dove amava aggirarsi. Verso mezzogiorno, preoccupati per il mancato rientro, si sono rivolti alla stazione dei carabinieri di Caneva. In seguito alla denuncia di scomparsa è stato attivato il piano di ricerche.