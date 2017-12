Animali in estinzione, sorpresa: il ritorno di tre specie

di Alessio Tellan

SACILE - Il 2017 è stato un anno diper la fauna del territorio.e protetti dalle direttive internazionali sono ritornati a fare capolino nella vastaper la gioia degli animalisti e dei semplici appassionati.ha fatto il punto di un'annata che è stata positiva dal punto di vista della biodiversità del terreno. Merito anche delle fototrappole installate nella foresta del Pian Cansiglio che hanno permesso di monitorare costantemente la situazione del territorio e quindi di osservare la presenza di eventuali new entry., a fine luglio è stato così fotografato, il carnivoro a rischio estinzione per antonomasia che svolge un importante ruolo all'interno dell'ecosistema. Il predatore, all'interno della rete alimentare, svolge l'importante compito di tenere sotto controllo la densità dei mammiferi ungulati selezionando gliUna caratteristica sottolinea l'associazione che non è propria dei cacciatori.Un altro animale ritrovato è stato ilfelino di dimensioni notevoli, particolarmente robusto che può pesare fino ad otto chili e che presenta una coda grossa e nera all'estremità e con le strisce nere sulle zampe anteriori. Sugli degli alberi invece è ricomparsache di recente è stata dichiarata protetta dalla direttiva habitat 92/43 dell'Unione europea.