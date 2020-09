PORDENONE - L'allarme è arrivato alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone poco prima delle 19 di ieri: un velivolo, non meglio specificato, aveva lanciano un segnale di allerta in provincia di Pordenone, nella zona di Roveredo in Piano. Ci sono volute due ore e mezza di ricerche, con l'utilizzo di quattro mezzi e diversi uomini, prima di poter stabilire che si era trattato di un falso allarme. Non è la prima volta che accade. Probabilmente il pilota di qualche ultraleggero - ma è soltanto una ipotesi - sorvolando la Destra Tagliamento ha fatto partire inavvertitamente l'sos, senza accorgersi.



I Vigili del fuoco, compresa la squadra specializzata nel soccorso Speleo alpino fluviale, sono usciti alle 18.48. In base alle indicazioni ricevute si sono concentrati nella zona di via IV Novembre a Roveredo, in particolare nella vasta area delle cave Dell'Agnese.



Contemporaneamente la sala operativa ha cominciato a telefonare alle varie aviosuperfici della regione per verificare se qualche velivolo avesse sorvolato il Pordenonese senza far rientro alla base. Non hanno ottenuto alcun riscontro. Dalla zona di Roveredo, inoltre, non è arrivata alcuna segnalazione relativa a incidenti aerei o a velivoli in difficoltà. Le ricerche, una volta completati gli accertamenti nelle cave, sono proseguite senza esito in una zona boschiva fino alle 21.30. A quel punto sono state interrotte.



Non è a prima volta che i Vigili del fuoco di Pordenone vengono allertati per simili emergenze. Ieri il segnale è stato ricevuto dall'ITMCC di Bari (Italian mission control centre - Centro controllo missioni italiano), che l'ha trasmesso al ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, che a sua volta l'ha girato ad alcune strutture, tra cui il Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco di Roma. L'alert è stato quindi girato alla Direzione regionale competente e infine al Comando di Pordenone, che è stato l'ultimo anello della catena, quello operativo, che ha effettuato le ricerche nella zona di Roveredo in Piano e gli accertamenti che hanno permesso di stabilire che si trattava di un falso allarme. Ieri sera, a Roveredo, è intevenuta anche una pattuglia della Squadra Volante. © RIPRODUZIONE RISERVATA