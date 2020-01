Mandorlini dà la scossa e il Padova batte 3-2 la Virtus Verona

Buona la prima per il Mandorlini-2: il Padova torna a vincere: contro la Virtus Verona per 3-2 . Il neo allenatore Andrea Mandorlini - tornato sulla panchina dopo anni ma solo lunedì in seguito all'esonero di Sullo - fa e punti fondamentali in chiave playoff.



CRONACA

All'ottavo biancoscudati subito in vantaggio con un tap-in di Nicastro, poi pareggio degli ospiti dopo neppure un minuto ma il Padova torna in vantaggio poco prima del 15 con un colpo di testa di Kresic. Il tris biancoscudato con Castiglia abile a sfruttare l'errore in presa del portiere, ma la Virtus Verona non ci sta e dopo otto minuti dall'inizio della ripresa accorcia le distanze con bomber Odogwu, che di sinistro non lascia scampo a Minelli.



