Cinque vitelli cadono in una vasca di liquami: salvati dopo 4 ore

PIOMBINO DESE - Alle 8.30 circa di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in un’azienda agricola in Via Zanganili a Piombino Dese per il recupero di 5 vitelli caduti in una vasca di raccolta liquami dopo la rottura del grigliato di scolo. I pompieri arrivati da Cittadella supportati anche da una squadra della centrale accorsa con l’autogrù, sono riusciti ad imbragare gli animali che sono stati issati con mezzo agricolo e portati all’esterno incolumi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 4 ore.