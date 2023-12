Piombino Dese. Camion incastrato nel sottopasso, traffico in tilt per ore

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Viabilità rallentata oggi, 15 dicembre, a Piombino Dese. Alle 7,30 in via Molinella intestato ad una ditta italiana con sede a Ponsacco (Pisa) e condotto da P.D. di 53 anni di Scandicci (Firenze) mentre transitava verso il centro di Piombino Dese per effettuare uno scarico di merce, si è incastrato nel sottopasso ferroviario, nonostante le tabelle che indicano l'altezza massima consentita, bloccando di fatto la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia.

Decine di telefonate arrivate alla centrale operativa della Polizia Locale della Federazione di automobilisti fermi in colonna, che ha disposto l'invio di due pattuglie.

Il conducente lentamente è riuscito a fare retromarcia disincastrando il mezzo che però ha danneggiato la segnaletica stradale verticale presente nella zona. Nessun danno strutturale al sottopasso. Le operazioni sono durante circa mezz'ora mentre ci è voluta più di un'ora per smaltire la coda di veicoli che si è formata.