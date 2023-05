Calcio Padova, Torrente confermato allenatore per un altro anno

PADOVA - Vincenzo Torrente è stato confermato allenatore dei biancoscudati. Al ct è stato rinnovato il contratto per la durata di un anno, con opzione per un secondo anno. Alla firma, oggi 26 maggio, erano presenti la presidente Alessandra Bianchi, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e il neo socio Francesco Peghin.

Dal suo arrivo poco prima di Natale 2022 il tecnico campano ha portato il biancoscudo sino al quinto posto finale ad appena tre punti dalla seconda posizione. Soprattutto nelle ultime dieci partite del girone di ritorno la squadra ha cambiato marcia.

Intanto a fine giugno andrà in scadenza anche il contratto con Caneo pertanto il Padova non avrà più a libro paga due allenatori come nella seconda parte dell'attuale annata.