VIGONZA (PADOVA) - Addio al re dei santini. Sergio Dalla Libera, 88 anni, è morto ieri mattina. Pochi mesi fa gli era stata diagnostica la Sla, Sclerosi Laterale Amirotrofica. Fino alla scorsa estate Sergio correva nella sua inseparabile due pedali e a giugno aveva scalato i tornanti per salire al Monte Venda. Dalla Libera era noto a Vigonza per essere quello dei Santini. Poi, durante l'estate aveva accusato alcuni disturbi e i medici gli hanno diagnosticato la Sla. Da quel momento la vita di Sergio è drasticamente cambiata, stravolgendo anche quella della moglie Graziella, e di tutta la famiglia.



LA FIGLIA

«A ottobre siamo riusciti a fargli una bella festa per il suo compleanno - racconta la figlia Silla, che l'ha assistito insieme alla mamma fino all'ultimo - Papà è stato un grande combattente, non ha mai perso la sua grinta, nonostante l'età e nonostante la malattia. Negli ultimi giorni l'abbiamo portato nell'appartamento che c'è proprio sopra la fabbrica e così possiamo dire che è morto nel suo regno, tra i suoi dipendenti. Come famiglia abbiamo voluto accompagnarlo curandolo a casa attraverso la sedazione palliativa, ed è stato un bene perché papà era circondato dalla sua famiglia e non in un anonimo letto di ospedale. Ed è rimasto lucido fino alla fine e così abbiamo potuto salutarci». Dalla Libera è stato un uomo dedito al lavoro e alla famiglia; aveva un amore incondizionato per i suoi nipoti, i tre gemelli Tommaso, Sara e Matteo, e la piccola Sole. Sergio Santini era nato a Veggiano e già all'età di 11 anni aveva iniziato a lavorare nella fabbrica dello zio, che produceva articoli religiosi. Poi nel 1967, quando sposò Graziella, si traferì a Perarolo e a Vigonza fondò la storica azienda per la produzione e la commercializzazione di articoli e oggetti religiosi: rosari, santini, lumini votivi, candele, crocifissi, piccole icone e statuine. Ora le redini dell'azienda sono passate ai figli Simone e Silla.



GLI OGGETTI

«Realizzare e progettare articoli religiosi è un lavoro che richiede una forte fede, e poi passione, impegno, e capacità. E papà aveva tutte queste doti. Ogni suo prodotto finito lo gratificava anche spiritualmente. Era davvero un uomo buono e generoso, ha speso la sua vota per il lavoro e senza mai trascurare la famiglia, ma anche un nonno presente e giocherellone - aggiunge ancora la figlia - E noi siamo orgogliosi di aver avuto un papà così che ci ha dato e insegnato molto. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini e chi ci ha sostenuto, e ringraziamo in anticipo tutte le persone che parteciperanno all'ultimo saluto di mio papà. Per chi lo desidera, sarà possibile fare donazioni all'associazione Uildm Aisla Onlus di Padova». Il funerale di Sergio Dalla Libera si celebra mercoledì 7 dicembre alle 10.3 nella chiesa di Perarolo.